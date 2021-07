A Luino sboccia la voglia di poesia

L’arrivo del Festival della Poesia qualche giorno fa a Villa Hussy ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei luinesi. Tre i componimenti poetici vincitori e due le targhe consegnate per meriti di cittadinanza attiva.

Galleria fotografica Il festival di poesia di Luino 4 di 11

Le poesie sono state selezionate da un gruppo di docenti, tra cui il noto professore Gianmarco Gaspari dell’università dell’Insubria di Varese. Mentre le due targhe, a suon di applausi, sono state consegnate a Vittorio Muraro e all’ingegnere Pierangelo Frigerio.

Un momento importante per la cittadina di Luino che, dopo un periodo così complicato, ha necessità di arte e bellezza, entrambe promosse da Aisu.

All’evento presente anche il sindaco Enrico Bianchi che ha rivolto ai presenti e agli organizzatori parole profonde: «Parlare di poesia oggi è come aprire le finestre di una stanza per far entrare aria buona».

Ed è pur vero che, come ogni cittadino del mondo, anche i luinesi hanno bisogno di leggerezza e di tornare a sognare.



Il festival continuerà domenica 4 luglio a Palazzo Verbania alle ore 21:00 con un concerto dal titolo Musica e Poesia e il 10 luglio alle ore 21:00, sempre a Palazzo Verbania, con lo spettacolo “Il Viaggio e il Sogno” del poeta e impareggiabile istrione Silvio Raffo.

Per chi non riuscisse a presenziare al concerto del 4 luglio, ci sarà una replica il 7 luglio alla medesima ora presso il Santuario di Santa Maria e San Giuseppe ad Agra.

L’associazione Aisu inoltre collabora con Cerealia, un festival che vuole diffondere la conoscenza e coscienza dell’importanza della terra e delle culture autoctone, con il quale porterà nella seconda metà di ottobre due conferenze in linea con questi temi.

Probabilmente i due incontri si terranno a seguito del festival “EarthPrize”, promosso dall’amministrazione comunale di Luino, per dare seguito a questa iniziativa e per promuovere il territorio lacustre. «Come associazione ringraziamo il cenacolo dei poeti e l’appoggio dimostrato dall’amministrazione di Luino. La realizzazione di questo festival è il risultato di una forte e importante collaborazione».

L’anno prossimo Aisu approderà in Giappone, paese dell’arte evocativa. L’obiettivo, come già accennato in qualche occasione durante il Festival a Luino, è quello di portare il concetto di poesia a 360 gradi. Una poesia che vada al di là della parola scritta e che individui tutta la bellezza del mondo.