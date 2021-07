Ospedale unico, “grazie al Comune di Busto sappiamo che ne parlano”

«Ringraziamo il Comune di Busto Arsizio, almeno possiamo vedere data e luogo della commissione sull’ospedale unico». Usa una dose di ironia Massimo Gnocchi, candidato sindaco di Obiettivo Comune, a poche ore dalla “supercommissione” che dovrebbe svelare le novità sul progetto di ospedale unico Gallarate-Busto.

Gnocchi aveva fatto un appello per la trasparenza della commissione congiunta tra i due Comuni e la Regione, ma oggi è polemico: «Ringraziamo il Comune di Busto perchè a differenza di quello di Gallarate ha indicato data e luogo dell’attesa seduta congiunta sul tema dell’Ospedale Unico sul suo sito. La trasparenza quella sconosciuta a Gallarate».

In effetti sulla homepage del sito istituzionale di Gallarate non compare alcuna convocazione, né è segnalato lo streaming. Su quella del Comune di Busto compare la convocazione (qui), anche e poi per quanto riguarda lo streaming si rimanda alla pagina del Comune di Gallarate (che è questa).

In ogni caso la seduta (oggi, mercoledì 7 luglio, alle 17.15) si dovrà seguire in streaming: considerato l’elevato numero di consiglieri comunali presenti – dovrebbero essere una ventina di Gallarate e altrettanti di Busto – la riunione congiunta infatti si svolge con presenze contingentate.