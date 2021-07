Palestra a cielo aperto al Museo del Tessile per tutti

Torna nel parco del Museo del Tessile, dopo la prima edizione dell’anno scorso, il progetto ‘Una palestra a cielo aperto’, organizzato da Stare bene insieme, in collaborazione con CSK e con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale con gli assessorati all’Inclusione sociale e allo Sport.

Da lunedì 12 luglio e fino al 13 settembre il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina adulti e anziani potranno fare ginnastica dolce nel parco gratuitamente, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, con insegnanti preparati.

L’attività, aperta a tutte e tutti, a persone di qualsiasi età e grado di abilità motoria, consiste nel fare ginnastica in gruppo e approcciarsi all’educazione al movimento, creando le condizioni affinché si sviluppino rapporti e relazioni sociali tra le diverse persone, con la facilitazione degli istruttori e l’armonia del contesto nella natura che rende aperti e connessi ai sensi.

Oggi la presentazione con l’assessore Laura Rogora (Sport e Verde): «Mi fa piacere che questo progetto, che seguo con attenzione sin da quando era organizzato al parco Alto Milanese, riparta per la seconda edizione in uno dei parchi più importanti e frequentati della città – afferma -. Non si tratta solo di fare ginnastica, quindi di ritrovare il benessere fisico, ma di farla insieme, in un periodo dell’anno in cui ci si trova da soli: con il mio collega Attolini sottolineo soprattutto l’aspetto sociale di questa esperienza, la sua valenza per la socializzazione e il miglioramento della qualità della vita. Non tralascio di sottolineare anche che il contesto naturale in cui si svolge contribuisce ad arricchire il progetto».