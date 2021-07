In palio c’è il Silver Bowl: chi vince tra Skorpions e Modena va in finale

Nuovo “momento della verità” nella stagione – fino a qui senza macchia – degli Skorpions Varese di football americano. La squadra di coach Nick Holt ospita sabato 3 luglio al “Franco Ossola” i Vipers Modena nella prima delle due semifinali del campionato nazionale di Seconda Divisione.

Una sfida senza ritorno (è una “partita secca”: chi vince prosegue, chi perde termina il campionato) che mette in palio un posto per il 27° Silver Bowl (la scrittura corretta è con i numeri latini: XXVII), la finalissima del secondo campionato italiano per importanza, in programma il prossimo 16 luglio a Piacenza.

Il match di Masnago prenderà il via alle 18,30 e gli Skorpions sono intenzionati a mantenere la propria imbattibilità e ad andare fino in fondo, forti di un capo allenatore di grandissimo spessore – vanta una lunga esperienza nei college americani – ma anche di una squadra che fino a questo momento ha mostrato pochi cali di intensità. La “richiamata alle armi” di due giocatori navigati come Scola e Raffaele, tornati in campo in occasione del quarto di finale con Sarzana, ha aggiunto anche un tocco di esperienza che è importante in questo tipo di sfide.

Guai però a sottovalutare i Vipers: i modenesi avevano chiuso in calo la regular season con una vittoria senza acuti con Ferrara e una sconfitta con Brescia (unico KO di quest’anno), ma nei quarti di finale si sono rifatti proprio contro i Bengals lombardi mostrando competitività sia in attacco sia in difesa. Gli uomini di “Gis” Nobile sanno di dover compiere un’impresa nello stadio varesino ma, proprio per questo, arriveranno pronti alla battaglia.

Dall’altra parte del tabellone – si gioca domenica pomeriggio – si affrontano invece altre due formazioni imbattute in questo torneo: i Giaguari Torino padroni di casa e i Mastini Verona. Altro match dal pronostico aperto ai quali, si spera, gli Skorpions facciano da spettatori interessati sulla strada per Piacenza.