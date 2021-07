Rapinano un uomo al bancomat a Busto Arsizio ma scappano con solo 10 euro

Erano in due, casco in testa per non farsi riconoscere, e sono entrati in azione poco dopo le 18 di lunedì 26 luglio. Si sono avvicinati a un signore che stava prelevando dal bancomat di una banca nei pressi di piazza San Michele in centro a Busto Arsizio e lo hanno minacciato, forse con una pistola.

L’uomo però aveva in mano solo una banconota da 10 euro che ha comunque consegnato ai rapinatori. I due a quel punto si sono rivolti a un altro soggetto che però non aveva con sé contanti.

La Polizia è arrivata sul posto ma i due malintenzionati si sono allontanati a bordo di una moto, con un magro bottino.

Il Commissariato di Busto Arsizio sta portando avanti le indagini, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, per riuscire a rintracciare i due rapinatori.