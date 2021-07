Riaprono le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali

Il Comune di Varese ha riaperto le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali di Avigno, Bizzozero, San Fermo e Brunella, oltre alla sezione primavera della scuola dell’infanzia di Avigno.

A partire da oggi, mercoledì 1° luglio e fino a per tre settimane sino al sarà possibile presentare domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022, in modalità online all’indirizzo comunevarese.ecivis.it oppure prendendo appuntamento all’ufficio Gestione Scuole Infanzia.

Nel dettaglio, per le scuole dell’infanzia i posti disponibili sono otto alla Jolanda Trolli di Avigno; ventidue alla Giovanni da Bizzozero nel quartiere di Bizzozero; diciotto alla Don Lorenzo Milani, in zona Brunella; infine venticinque alla Don Enrico Papetti di San Fermo.

Per accedere alla graduatoria concorrono i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il , ma possono essere iscritti anche i bambini che compiono i 3 anni entro il .

Inoltre sono disponibili due posti per la sezione primavera della scuola dell’infanzia J. Trolli di Avigno, per i bambini nati dal 1° al , con priorità ai bambini che compiono i 2 anni di età dal 1° al .

«Tutte le strutture scolastiche comunali hanno lavorato molto in questo anno e mezzo di pandemia per garantire ai servizi educativi di procedere in massima sicurezza – spiega l’assessora Rossella – ora riaprono le iscrizioni in particolare nei quartieri di Avigno, Bizzozero, San Fermo e Brunella, per poter accogliere oltre settanta bambini e bambine nelle scuole dell’infanzia».

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione Scuole Infanzia dell’Area V Servizi Educativi del Comune di Varese di via Cairoli n. 6, chiamando il 0332 255012 o scrivendo all’indirizzo email scuole.infanzia@comune. varese.it.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo www.comunevarese.ecivis.it