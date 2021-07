Sconto sulla Tari per imprese e commercianti di Busto Arsizio, ecco chi ne ha diritto

Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, l’Amministrazione comunale ha approvato una riduzione del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 (quota fissa + quota variabile), a favore delle utenze non domestiche che dimostrino un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisiti art. 1 – commi da 1 a 4 – del D.L. 22.03.2021, N. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69).

Entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021 gli interessati dovranno presentare apposita istanza tramite modello reperibile sul sito internet del Comune al link https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B300.