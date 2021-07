Scontro tra due auto in via Vittorio Veneto a Gallarate, una donna ferita

Scontro tra due auto a Gallarate attorno alle 17 di oggi, mercoledì. L’incidente si è verificato in viale Vittorio Veneto all’altezza del civico 9 e sono rimaste coinvolte 3 persone delle quali una, donna di 61 anni, è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, un’automedica, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per liberare uno dei coinvolti dall’abitacolo (foto Alessandro Quaglia).