Il sindaco di Caravate, Tardugno: “In ospedale ho ricevuto una carezza lunga 17 giorni”

«Ho usato quella foto, nella quale esco sulle mie gambe dall’ospedale, perché ci tenevo a far sapere che sto bene, nonostante tutto. Mi serve ancora un periodo di riposo per recuperare ma sono tranquillo grazie ai miei collaboratori che in questo lasso di tempo hanno fatto benissimo il loro lavoro come dimostra anche l’articolo che avete scritto sulla giornata ecologica. Sono circondato da persone fantastiche che mi danno il tempo di rimettermi in sesto».

Nicola Tardugno è il sindaco di Caravate ed è appena stato dimesso dall’ospedale dopo 17 giorni a causa di un’emorragia cerebrale subaracnoidea – ovvero avvenuta all’altezza della nuca – che lo ha colpito mentre si trovava sul campo da calcio, una sua passione di sempre. È lui a chiamare VareseNews, dopo qualche messaggio scambiato nei giorni scorsi, e a raccontare le sensazioni di un periodo inatteso e non certo facile. Anche per mandare un messaggio ai suoi concittadini e ai suoi colleghi sindaci: «Non avete idea di quanta vicinanza ho sentito dalle persone che, come me, indossano la fascia tricolore. Tra messaggi, telefonate, saluti, sono stato circondato da tanto affetto da parte dei primi cittadini con cui di solito mi confronto per ragioni amministrative».

Tardugno è stato dimesso dopo un esame che ha dato gli esiti sperati, ma deve proseguire con alcune terapie da svolgere a casa, tra gli affetti familiari («naturalmente, un’altra parte fondamentale della mia vita. I parenti si sono tutti stretti intorno a me per farmi sentire al meglio»). E dopo un’avventura di questo tipo, che per fortuna non ha lasciato problematiche permanenti, l’ultimo pensiero del sindaco è rivolto alle persone incontrate durante la degenza.

«Come Papa Bergoglio, ho ricevuto una “carezza” lunga 17 giorni, grazie ai medici del reparto di neurologia dell’ospedale di Circolo di Varese, assieme a infermieri, personale OSS e addetti alle pulizie, che hanno reso il soggiorno il più confortevole possibile. Li ringrazio davvero tutti, per la “pazienza offerta a un paziente”».