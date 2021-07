Il tour di Margherita Silvestrini fa tappa a Cedrate e Cajello

Ultimo weekend per il #testacuore tour di Margherita Silvestrini: sabato 3 luglio il tour dei quartieri di Gallarate farà tappa a Cedrate e Cajello.

«Si conclude questa fase anche se continua l’ascolto e il confronto con i cittadini di Gallarate, attraverso nuovi appuntamenti che ci saranno dopo l’estate» dice Silvestrini, candidata di un’alleanza di centrosinistra imperniata su cinque liste (tra cui quella “del sindaco” presentata questa settimana).

Al mattino, dalle 9.30, si inizia con Cedrate. Partenza da via T. Albinoni angolo via C. Monteverdi, con passaggio poi in via Fiume, campo sportivo di via Monte Santo, via Arconti, via 24 Maggio e via Tommaseo.

Nel pomeriggio a partire dalle 16 Silvestrini e i suoi sostenitori passeranno a Cajello, con partenza dallo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, passaggio al Monte Diviso e da via per Premezzo, poi nel centro storico del rione, alla Scuola dell’Infanzia Andersen, davanti alla primaria C. Cavour e infine sugli assi di via Passo Sella, via Varese, via Passo Campolongo.