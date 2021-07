A Varese il Movimento 5 Stelle presenta i suoi primi candidati

Il gruppo Varese M5S domenica 1 agosto alle 10.00 al Lido di Schiranna di Varese presenterà alla stampa la prima parte degli attivisti che verranno candidati nella lista per le prossime elezioni amministrative cittadine. A loro altri se ne aggiungeranno a breve dopo la consueta certificazione voluta dal regolamento del movimento.

«Come già annunciato il Movimento correrà con una propria lista ma a completamento della coalizione che supporterà il sindaco Galimberti nella sua campagna per il rinnovo della carica – si legge in un comunicato – . Rigenerazione urbana, inclusione e sviluppo delle infrastrutture sostenibili sono le parole d’ordine del nostro programma, Turismo, Ambiente, Pnrr, Welfare rigenerativo ed economia circolare i punti che i nostri candidati si propongono di portare avanti nell’ambito della futura gestione cittadina. Il Lago di Varese, luogo scelto per la prima uscita dei candidati, è uno dei simboli delle battaglie per l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile della nostra città che il Movimento ha sempre portato avanti sin dai primi giorni della sua formazione sul territorio».