A4 Milano-Brescia: chiuso per un’ora l’allacciamento sulla A8

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, per un’ora notturna, dalle 21:00 alle 22:00 di martedì 17 agosto, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Varese. (foto di repertorio)

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano attraverso la barriera di Milano Ghisolfa, in direzione della A8/Varese.