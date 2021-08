«Cara regina, siamo tristi per te», ed Elisabetta II risponde

«Siamo tristi per te». Poche parole di bambino scritte ad una delle figure più potenti della terra che a sua volta rivolge ai piccoli ammiratori di un paese lontano un pensiero capace di unire popoli e sentimenti con la forza che solo una regina sa infondere: «Vi mando i miei più sinceri ringraziamenti per le vostre gentili parole di cordoglio per la morte di mio marito».

Tutto questo si è consumato fra Induno Olona e Londra, fra i ragazzini della terza B e Buckingam Palace dal momento che la risposta al messaggio di vicinanza inviato all’attenzione di Sua maestà è arrivata proprio due giorni fa per lettera, con spedizione aerea dalla residenza regale della capitale d’Inghilterra. Questa storia nasce lo scorso aprile quando Silvia Cannella, maestra dell’Istituto Comprensivo “Bruno Passerini“, scuola primaria “Ferrarin“, ha proposto ai giovani studenti di terza di fare un lavoro sulla regina: «Scriviamole un biglietto di auguri».

Oltre all’evento di giubilo però c’era da gestire anche la perdita del principe Filippo, consorte della regina. Allora, oltre ai disegni di torte e palloncini, i bimbi hanno composto anche una frase dedicata proprio al grave lutto con tanto di disegno in bianco e nero.

L’insegnante aveva già nel 2016 inviato un biglietto di auguri in occasione dei 90 anni di Elisabetta II, ricevendo sempre una risposta. Ma quest’anno era diverso, coi tanti mesi di confinamento, la “Dad“ e un rientro in presenza difficile. «Alla fine il lavoretto è stato realizzato, i ragazzi hanno affrontato con impegno e divertimento i loro disegni che sono stati composti in un collage e poi spediti».

La risposta, inattesa quanto gradita, è arrivata qualche giorno fa alla segretaria della scuola, con grande stupore da parte di colleghi e assessori comunali, che hanno molto apprezzato il lavoro di questa insegnante che ha saputo coinvolgere fino in fondo i suoi studenti. La risposta della regina verrà letta ufficialmente al ritorno su banchi di scuola il prossimo settembre.