Ciclista di 52 anni investito a Gallarate

(Immagine di repertorio) – Incidente stradale questa sera a Gallarate, dove poco prima delle 22 un uomo di 52 anni che stava percorrendo in bicicletta via Curioni, è stato investito.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, con il supporto dell’auto medica.

Allertati anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Gallarate e una pattuglia della Polizia locale.

Per il ferito, soccorso in codice giallo, si è reso necessario il ricovero in ospedale.