“Il Clima siamo noi”: il Tavolo per il Clima di Luino si presenta ad Equalafesta 2021

Dopo alcuni mesi di lavoro il Tavolo per il Clima compie una disamina del suo operato in vista dell’evento del 28 e 29 agosto ad Equalafesta ove si farà il punto sulla situazione e sui progetti che inizieranno a partire da settembre.

«In queste ultime settimane abbiamo, purtroppo, constatato quanto gli eventi meteorologici estremi stiano aumentando in relazione ai cambiamenti climatici; è ormai imprescindibile ripensare ai nostri stili di vita e modificarli in tempi rapidi al fine di evitare la catastrofe climatica. Esistono azioni che possono mitigare i cambiamenti climatici ed azioni di adattamento che, se compiute per tempo, possono evitare situazioni di emergenza estrema», dicono gli organizzatori.

Il Tavolo per il Clima, attivato il 5 marzo dal Comune di Luino, ha iniziato il suo percorso volto a definire una strategia climatica locale ed un piano d’azione per ridurre le emissioni di gas climalteranti nel territorio.

Il lavoro svolto fino ad ora può essere riassunto nei seguenti punti:

1) dopo numerosi incontri online, a causa della emergenza sanitaria, il Tavolo ha iniziato ad incontrarsi presso il centro di Aggregazione Giovanile che il Comune di Luino ha messo a sua disposizione nelle ore serali; si è predisposto un regolamento del Tavolo che è stato preso come riferimento anche dagli altri Tavoli per il Clima del Verbano;

2) sono stati istituiti quattro Laboratorio (Energia, Mobilità, Cibo&Ambiente, Comunicazione) che hanno iniziato ad incontrarsi per definire i piani d’azione;

3) si è lavorato molto sui e con i giovani affinché, unitamente al Fridays For Future Luino, diventino

sempre più consapevoli che solo un loro serio e costante coinvolgimento può portare a quei

cambiamenti di stili di vita necessari per mitigare i cambiamenti climatici; a settembre partirà un

programma di alternanza scuola-lavoro, tra il Tavolo per il Clima e le scuole superiori, per il calcolo

dell’impronta carbonica dei cittadini di Luino;

4) si è preparato l’Inventario Base delle Emissioni di gas climalteranti nel territorio del Comune di Luino dopo una lunga e difficoltosa ricerca di dati sui consumi energetici; questo documento verrà

aggiornato dalle scuole superiori luinesi nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro al fine di

costituire un Osservatorio Dati Territoriali;

5) si è vinto il bando “Fermenti in Comune” con il progetto “Giovani del Verbano per il Clima” che è

arrivato 15° su circa 900 progetti presentati a livello nazionale e che finanzia con 64.504 € le attività

del Tavolo per il Clima nelle scuole superiori luinesi; in particolare è previsto l’acquisto di un mezzo a

propulsione elettrica per la buona pratica della lotta allo spreco e solidarietà alimentare portata

avanti dalle associazioni di volontariato del territorio;

6) il Comune di Luino, tramite il Tavolo per il Clima, ha presentato il progetto C.O.S.MO “Capacity

Buinding di Comunità” al Bando CARIPLO Effetto Eco unitamente ad Agenda 21 Laghi, il Comune di

Besozzo, il Comune di Laveno Mombello ed il Comune di Travedona Monate; il progetto prevede

un’attività di formazione da parte di esperti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), sull’ecobonus 110% e sul monitoraggio delle emissioni.

Per illustrare il lavoro svolto e le attività future, in collaborazione con GIM-TERREdiLAGO, si è deciso di partecipare ad Equalafesta 2021, la festa dell’economia solidale, che si terrà il 28 e 29 Agosto al Boschetto di Germignaga ove vi saranno due incontri al sabato pomeriggio ed alla domenica pomeriggio con interessanti interventi sul Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) e su esperienze di riduzione dell’impronta carbonica dei cittadini. Invitiamo tutti a partecipare, particolarmente i ragazzi delle scuole affinché diventino sempre più consapevoli che il clima siamo noi, i nostri comportamenti ed il nostro amore verso la Natura.