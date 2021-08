Il Comune di Olgiate Olona cerca volontari interessati a svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità civica, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Potremmo chiamarlo uno spirito di servizio o una passione civica. L’attività del volontario non può essere retribuita ed ha carattere aggiuntivo e complementare alle ordinarie attività dell’apparato comunale normalmente destinate a servizio di utilità sociale prescelto dal volontario. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Olgiate Olona alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

Il servizio civico si svolge principalmente nei seguenti ambiti:

a) attività di manutenzione e custodia del patrimonio comunale;

b) attività di carattere sociale;

c) attività di carattere ecologico;

d) attività di carattere culturale;

I cittadini che desiderano mettersi a disposizione della comunità di Olgiate Olona, possono così offrire la loro disponibilità a svolgere gratuitamente attività varie a seconda delle proprio competenze e interessi, a favore della nostra città. Questi volontari civici saranno iscritti a un Elenco speciale e inseriti all’interno di progetti che verranno messi a punto dall’Amministrazione comunale. Sul sito www.comuneolgiateolona.it sono pubblicate maggiori informazioni e si può scaricare il modulo di domanda che potrà essere presentato entro il giorno 1 settembre alle ore 13.00.