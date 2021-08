Dal 6 agosto Green Pass anche alle Isole Borromee e alla Rocca d’Angera

Da venerdì 6 agosto obbligo di Green Pass anche alle Isole Borromee, alla Rocca d’Angera e ad altri siti storico-culturali del Lago Maggiore: lo comunica la società di gestione dei siti “Terre Borromeo”. L’alternativa al Green Pass è presentarsi con test molecolare o antigenico effettuato entro 48 ore.

” In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 per accedere ai siti museali di Terre Borromeo sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass o di certificato che attesti esito negativo a test molecolare o antigenico rapido effettuato entro 48 ore precedenti la visita. La documentazione dovrà essere esibita all’ingresso delle strutture”.

Il provvedimento vale in tutti i siti Terre Borromeo: le Isole, la rocca di Angera, i castelli di Cannero, il Parco Pallavicino e le aree private del Mottarone. Destinazioni in questo periodo molto “battute” anche dal turismo proveniente dal Nord Europa, in particolare da Germania e Paesi Bassi.