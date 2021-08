In duecento a piedi e in bici per la Cicloscalata Tre Croci

Ha superato quota 200 iscritti la 6a edizione della Cicloscalata Tre Croci, sempre di più appuntamento tradizionale di Ferragosto per gli appassionati di ciclismo e podismo del nostro territorio. Sono stati 201 gli sportivi che oggi – sabato 14 – hanno percorso (a piedi o in bici) i 6.700 metri tra Velate e il Campo dei Fiori con l’intento di trascorrere una giornata sana e piacevole ma anche di contribuire a una buona causa: l’iniziativa infatti ha un fine benefico ed è servita a raccogliere fondi per l’associazione “La casa di Paolo” di Marco Dal Fior.

La premiazione principale ha riguardato i gruppi più numerosi: tra i ciclisti il riconoscimento è andato a Funtos Bike mentre per il podismo al Gruppo Alpini Varese. La “Tre Croci” non è un appuntamento agonistico, tuttavia sono stati rilevati i tempi dei più rapidi a salire in vetta come Matteo Parolo (23’08”), Alessandro Scandroglio, Maurizio Mora e Angelo Pelosin. Tra le donne spicca invece il 26’46” della savonese Simona Massaro, giunta apposta dalla Liguria per partecipare all’evento varesino.

Applausi per tutti, con Marco Affri che ha raccolto gli elogi per essere il partecipante piiù giovane e per Giorgio Felli che invece ha effettuato la scalata con una bicicletta d’epoca. L’organizzazione tecnica è stata curata dalla onlus Sestero e dalla associazione Ciclovarese, coadiuvati da Albino Rossetti per la Fondazione Michele Scarponi. Al termine della manifestazione anche i saluti degli Alpini di Varese, con Antonio Verdelli e Luca galli che hanno dato appuntamento a tutti per il Ferragosto 2022.