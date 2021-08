Feste, gite e bancarelle per un Ferragosto all’aria aperta

Ferragosto è alle porte e anche per chi non è già lontano, al mare o in montagna, le iniziative per trascorrere una bella giornata di festa non mancano.

Il weekend offre molte possibilità e sarà accompagnato dal bel tempo, ma attenzione al caldo: le temperature di queste giornate saranno elevate.

Se avete in programma una piccola gita ma non avete organizzato ancora nulla, qui trovate qualche consiglio per un Ferragosto da vivere con leggerezza.

Di seguito invece alcune iniziative in programma nel weekend:

FESTA DELLA MONTAGNA – È pronto il quartier generale degli alpini al Campo dei Fiori di Varese. Sabato 14 e domenica 15 agosto la Festa della Montagna ci sarà anche se sarà in formato ridotto. I DETTAGLI – INFO SUI TRASPORTI

FERRAGOSTO LAVENESE – I fuochi d’artificio non ci saranno, ma il Ferragosto Lavenese è una tradizione alla quale in pochi vogliono rinunciare. TUTTE LE INIZIATIVE

MUSEI APERTI – Una buona occasione per una visita “dietro casa”, ma anche per stare all’aperto, visto che alcuni musei hanno anche parchi o spazi all’aperto, ideali per godersi una giornata di relax. L’ARTICOLO

MERCATI DI FERRAGOSTO – Domenica 15 agosto Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano ad Angera. L’ARTICOLO

FERRAGOSTO A BARASSO – Barasso si prepara a festeggiare la festa del paese, che coincide con le celebrazione dell’Assunta. L’ARTICOLO

FERRAGOSTO A BREZZO DI BEDERO – La Parrocchia di San Vittore Martire organizza, all’Oratorio di Via Roma a Brezzo di Bedero, la Festa d’Agosto: 13, 14 e 15 Agosto. L’ARTICOLO

FERRAGOSTO ALLA SCHIRANNA – La festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese continua con un programma speciale in occasione di Ferragosto. L’ARTICOLO

FERRAGOSTO A GERMIGNAGA – Al via oggi, venerdì 13 agosto, il Ferragosto “made in Germignaga”. Appuntamento per le due serate di venerdì e sabato in via Cadorna, con le prelibatezze preparate dalla Pro Loco e le esibizioni di artisti locali. I DETTAGLI

MUSICA A TERNATE – James Maddock, il grande cantautore inglese sarà in concerto a Ternate sabato 14 agosto. L’appuntamento è parte della rassegna WoodinStock, il festival musicale che si tiene da anni sul territorio e il cui ricavato è destinato alla ricerca contro il Parkinson I DETTAGLI

ESCURSIONI IN KAYAK – Sabato 14 agosto per giovani e adulti a Lavena Ponte Tresa è in programma un’escursione gratuita per scoprire il lago in Kayak. Appuntamento dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per prenotazioni e info scrivere su WhatsApp al numero 328 2167707 indicando orario, nome, cognome e data di nascita.

IN BICI A VERBANIA – Alcune proposte per trascorrere una giornata sui pedali adatte sia agli sportivi più allenati che ai ciclisti alle prime armi lungo i percorsi che hanno fatto la storia. I PERCORSI

FUOCHI D’ARTIFICIO – L’unico appuntamento di questa edizione speciale del festival Vette d’artificio è in programma per sabato 14 agosto alla piana di Vigezzo. L’ARTICOLO

ARTE E CULTURA A VOGOGNA – Una mostra diffusa di 12 artisti europei nel cuore del borgo con spazi pubblici e privati sarà aperta, fino al 29 agosto, per ammirare le opere d’arte passeggiando negli interni delle case medievali. I DETTAGLI

CROCIERE TRA I BORGHI ILLUMINATI – Fino a settembre, Lake Como Summer Light, illumina oltre 30 borghi affacciati sulle acque del Lario COME PARTECIPARE

Foto di Thanks for your Like • donations welcome da Pixabay