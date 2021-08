Barasso si prepara a festeggiare la festa del paese, che coincide con le celebrazione dell’Assunta.

Dopo le Messe e il pranzo di domenica 8 agosto, organizzato dal gruppo Alpini, da giovedì 12 agosto via alle celebrazioni, con la santa Messa e l’adorazione eucaristica alle 9; venerdì 13 agosto alle 21 serata cinema (con ingresso solo per chi esibisce il Green Pass); sabato 14 agosto alle 21 partenza dalla chiesa di Barasso della processione “Che siano una cosa sola” con la statua della Madonna in ricordo del 25° anniversario della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio.

Il giorno di Ferragosto si celebra la S. Maria Assunta, con la tradizionale benedizione delle auto, aperitivo insieme e vendita delle torte e a seguire estrazione della sottoscrizione a premi. Per cenare il 15 agosto è necessario prenotare sia per mangiare in oratorio, sia per l’asporto tramite il sito all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctBcI4G5tkLhnYFyLGA-9Wi__cdrdAufqcOKoWynNJHqlm2g/viewform oppure telefonando ai numeri 3356540543 (Ornella) o 3356662011 (Paola).

Lunedì 16 agosto al cimitero d Barasso Messa dedicata ai defunti alle 20.45.