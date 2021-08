Giovanissimi in gara a Orino con il memorial Sandro Gianoli

Torna per la 13a edizione il Memorial Sandro Gianoli, manifestazione ormai tradizionale nel panorama ciclistico giovanile varesino. La gara si disputerà domenica 29 agosto a Orino dove ha sede la vivacissima Società Ciclistica Orinese, organizzatrice della kermesse in collaborazione con la locale amministrazione comunale del sindaco Cesare Moia.

La gara è aperta alla categoria Giovanissimi, quella che comprende i bambini tra i 7 e i 12 anni (suddivisi nelle diverse sottoclassi) ed è dedicata anche al ricordo di Enrico Morisi e Carolina Dalla Bona. A sostenere l’avvenimento anche la onlus Sestero, All4Cycling, Hally Lombardia e la Fondazione Michele Scarponi.

Il programma prevede il ritrovo dalle ore 14.30 al centro sportivo “La Rambla” di Orino; sei le gare in programma con il primo start previsto alle ore 16. Tradizionale il tracciato di gara, uno dei pochi che comprende una salita per i Giovanissimi, di 1450 metri con partenza e arrivo in via San Lorenzo. Nell’albo d’oro del Memorial Sandro Gianoli figurano anche atleti varesini che ora sono protagonisti nel grande ciclismo come Alessandro Covi e Antonio Puppio, quest’ultimo fresco vincitore del GP Chianti per Under 23.