Rissa nella notte in un bar a Gallarate, cinque denunciati

Gli agenti del Polizia di Stato di Gallarate hanno deferito cinque giovani stranieri all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa, per un episodio accaduto il 4 agosto agosto scorso

Alle quattro di notte una Volante del Commissariato er intervenuta in centro a Gallarate, per una segnalazione di una violenta lite tra alcuni avventori di un esercizio pubblico. Sul posto gli agenti hanno subito incontrato forti difficoltà a separare i contendenti che ancora cercavano di accapigliarsi tra di loro, tanto da essere costretti a richiedere l’ausilio alla Volante del Commissariato di Busto Arsizio e ad un equipaggio del Radiomobile dei Carabinieri di Gallarate.

Ristabilita la calma, gli operatori hanno compiutamente identificato i partecipanti alla rissa, che sono stati allontanati, ed hanno proceduto ad acquisire tutti gli elementi per ricostruire i fatti.

Da quanto riferito al momento dai testimoni e dalla successiva visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza del locale, i poliziotti hanno accertato che lo scontro fisico è scaturito da un diverbio tra due dei cinque giovani, diverbio che improvvisamente è passato alle vie di fatto.

Con il coinvolgimento di tutte le altre persone identificate la lite si è trasformata in una vera e propria rissa con calci, pugni e persino lanci reciproci di pericolosi oggetti contundenti. Vani sono stati i tentativi degli astanti di separare gli autori delle liti, che a fatica sono stati riportati alla calma dal provvidenziale intervento della Volante.

Per i cinque giovani è scattata la denuncia a piede libero per rissa aggravata, e per uno di loro anche per le gravi minacce che, incurante della presenza degli agenti, ha continuato a lanciare nei confronti dei propri avversari.