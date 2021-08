Samarate cerca un giovane per il Progetto assistenza

1. registrarsi ed effettuare l’adesione sul portale MyANPAL (https://myanpal.anpal.gov.it), utilizzando lo Spid. Dopo aver effettuato l’accesso, verrà richiesto di completare l’inserimento di dati e informazioni e successivamente sarà richiesto di scegliere il profilo utente;2. inseriti i dati richiesti, sarà presa in carico la richiesta di registrazione ed entro 24 ore il giovane riceverà una e-mail contenente il link per completare la registrazione;3. successivamente, si potrà accedere al profilo personale, cliccare nell’area Servizi e selezionare la sezione “Garanzia Giovani”;4. selezionare la voce “Adesioni”, in alto a sinistra, per aderire alla misura, scegliendo la Lombardia come Regione dove usufruire del Programma Garanzia Giovani (l’adesione può essere espressa per una sola Regione, anche diversa da quella di residenza-domicilio);5. il giovane riceverà una e-mail con il link che rimanda all’elenco dei progetti di servizio civile regionale attivi sul territorio con il numero di posti disponibili, l’ente proponente e l’ente accreditato per i servizi al lavoro partner di progetto;6. a questo punto il giovane dovrà scegliere il progetto di interesse e, nel nostro caso, contattare Ancilab all’indirizzo e-mail levacivica@scanci.it o al numero di telefono 0272629670.