“Successi di Galimberti, siamo su Scherzi a parte?”

Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Forza Italia Varese: Piero Galparoli, Simone Longhin e Mimmo Esposito commentano il bilancio di mandato del sindaco Galimberti, presentato martedì 17 agosto (qui).

Ricordiamo a futura memoria, ed affinché i cittadini di Varese possano valutare serenamente l’operato di Galimberti, le grandi bufale di questa amministrazione… le cose promesse e mai realizzate e quelle non promesse ma, purtroppo, fatte.

1- Referendum online sullo stipendio del sindaco in base ai risultati conseguiti.. Non fatto;

2- Aumento tariffe asilo nido…Fatto;

3- Penalizzazione scuole paritarie x posizioni ideologiche…Fatto;

4- Raddoppio numero delle strisce blu a pagamento…Fatto;

5- Aumento costo dei parcheggi…Fatto;

6- Revisione del PGT (Piano Governo Territorio)…Non fatto;

7- PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche)… Non fatto;

8- Pedonalizzazione di via Carrobbio e via Robbioni… Non fatto;

9- Assenza Assessore alla Cultura…Fatto;

10- Nature urbane un insuccesso dal costo esorbitante di 200.000,00€ all’anno…Fatto;

11- 150.000,00 per la pista ciclabile via VVX Aprile che ha tolto parcheggi nella castellanza di Casbeno…Fatto;

12- Chiusura del palaghiaccio x 2 anni senza dare un’alternativa alle società del ghiaccio ora in grandissima difficoltà…Fatto;

13- 20 milioni di euro x i rioni in 3 anni…Non Fatto

14- Comitati per il controllo di vicinato che aspettano i cartelli espicativi da anni…Fatto

15- presidio fisso di polizia locale in piazza Repubblica…Non fatto

16- mancanza decoro e sporcizia sia in centro che in periferia …Fatto

17- mancanza di controlli per la sicurezza della vita notturna…Fatto

18- buche nelle strade e marciapiedi dissestati…Fatto

19- zero aiuto comunali ai commercianti post covid…Fatto

20-parcheggi approvati, Rasa, Cartabbia, sant’Ambrogio, Bizzozero, e mai realizzati …Fatto

21- nuova illuminazione, pagata milioni di euro, scadente e mal funzionante…Fatto

22- iniziative per il turismo, nessuna…Fatto

Varese ha bisogno di una svolta con Bianchi sindaco ed il centro destra al governo

Piero Galparoli commissario Forza Italia

Simone Longhini capo gruppo

Mimmo Esposito consigliere