Sul lungolago di Luino 25 metri di giochi e colori con il nuovo percorso motorio per i bambini

Una simpatica coccinella e un lucertolone che invitano a giocare, fiori e insetti che insegnano le prime basi di numeri e lettere, tanti giochi da fare all’aria aperta lasciando andare la fantasia, nella sicurezza di un’area pedonale e con lo sguardo che spazia sul Lago Maggiore. C’è tutto questo nei 25 metri del nuovo coloratissimo percorso motorio realizzato sul lungolago Carlo Zona di Luino, che verrà inaugurato sabato 28 agosto alle 11,30.

Galleria fotografica Luino - Sul lungolago un percorso motorio per i bambini 4 di 12

Realizzato dall’artista Antonella Petese con l’aiuto di Eleonora Dal Bianco, il percorso è stato regalato ai bambini da sindaco, giunta e presidente del consiglio comunale di Luino che ogni mese accantonano una quota dello stipendio in un fondo destinato al sociale.

“E’ un’idea nata subito dopo l’insediamento della nostra amministrazione, che fa parte del Progetto Città dei bambini – spiega l’assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili Elena Brocchieri – Abbiamo voluto regalare questa occasione di gioco e di socializzazione ai bambini, che sono stati quelli che più hanno sofferto i limiti e le costrizioni del lockdown».

Il percorso è una gioia per gli occhi, ma è stato pensato anche in chiave pedagogica per offrire stimoli ai bambini: l’artista Antonella Petese – laureata in pittura e restauro pittorico all’Accademia di belle arti di Como – lavora abitualmente con i più piccoli nei laboratori loro dedicati ma anche nelle collaborazioni con scuole e amministrazioni comunali. Dopo aver sottoposto il progetto all’amministrazione le due artiste hanno realizzato i cartoni dei disegni, e in una settimana di lavoro, utilizzando vernici speciali ad alta resistenza all’usura, hanno realizzato il percorso che ora è a disposizione di tutti sul lungolago.

«E’ uno spazio libero che speriamo venga molto utilizzato, dai bambini di Luino e anche dalle scuole – aggiunge Elena Brocchieri che ha curato il progetto con la consigliera delegata alla Città dei bambini Erika Papa- e ci auguriamo che possa diventare anche un motivo in più per venire a visitare Luino per le famiglie con bambini che qui potranno trovare un nuovo spazio gioco loro dedicato».

Purtroppo nei giorni scorsi, appena concluso, il percorso è già stato oggetto di vandalismi, ma le due artiste hanno prontamente riparato i danni e sabato mattina ad accogliere i bambini – che sono tutti invitati all’inaugurazione – sarà più bello e colorato di prima.