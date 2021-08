Tornano le barriere antirumore, casello di Gallarate chiuso per tre notti

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del casello di Gallarate.

La suddetta stazione sarà chiusa, per programmati lavori di manutenzione delle barriere antirumore, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 agosto, in uscita per chi proviene da Milano;

-nelle due notti consecutive di giovedì 26 e di venerdì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio (da cui si prende la superstrada per Malpensa, con diverse uscite nel territorio di Gallarate e Comuni limitrofi).

Le barriere antirumore sono state rimosse, a Gallarate come in altre località, ormai diversi mesi fa, per aggiornamento a nuova normativa. A differenza che in altre località a Gallarate i tempi si sono protratti per più tempo, in particolare nell’area più centrale dell’abitato, zona Cedrate.