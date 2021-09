Altri temporali in arrivo, scatta l’allerta

Dopo la tempesta di domenica la settimana inizia ancora all’insegna dell’acqua. Per le prossime ore la Protezione Civile ha infatti diffuso una nuova allerta meteo.

“Una blanda depressione in quota -si legge nel bollettino- meno attiva rispetto a quella di domenica 19/09 interessa la regione apportando una certa instabilità specie tra tardo pomeriggio odierno, lunedì 20/09, e le prime ore della notte su martedì 21/09: rovesci o temporali isolati o sparsi tra Prealpi e Pianura”.

Per questi motivi scatterà un’allerta dalle 16 di lunedì fino alle prime ore del mattino di martedì. L’allerta sarà di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali e rischi di disseto idrogeologico e varrà sia per l’area delle Prealpi e dei laghi che le zone più di pianura.

Per la giornata di domani 21 settembre possibili residui fenomeni nelle prime ore della notte, in seguito precipitazioni generalmente assenti o al più molto deboli su Prealpi.