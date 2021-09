I campioni dello sport tornano in Valceresio: rinasce il Premio Cantello

Ritorno in grande stile per il Premio Cantello che per oltre un lustro -dal 1999 al 2004 – ha portato in Valceresio le eccellenze sportive della provincia di Varese e d’Italia.

Il Premio, che ha visto la prima edizione oltre vent’anni fa, è stato per molti anni un appuntamento di grande importanza, e l’Amministrazione comunale guidata da Chiara Catella ora ha deciso di riportarlo in auge, per farne un momento da cui ripartire dopo i mesi difficili e bui dell’emergenza Covid.

L’edizione 2021, che è stata presentata questa sera nella Sala consiliare del Comune, si terrà lunedì 13 settembre al Ristorante Madonnina. Saranno premiati grandi campioni dello sport nazionale, della provincia di Varese e di Cantello, giornalisti e dirigenti che si sono particolarmente distinti in questi ultimi anni.

«Veniamo da un periodo davvero difficile, in cui ci ha fatto male vedere i nostri bambini dover rinunciare allo sport a causa dell’emergenza sanitaria – ha detto il sindaco Chiara Catella, presentando l’iniziativa – Ridando vita al Premio Cantello abbiamo voluto dare un segnale di ripartenza vera ai nostri ragazzi, e devo ringraziare le associazioni sportive che hanno subito aderito, sposando con entusiasmo la nostra proposta».

Il premio sarà anche un momento simbolico per dare il via ad un progetto di rilancio del paese nel nome dello sport: «Il nostro obiettivo è quello di trasformare Cantello in paese dello sport – ha aggiunto Chiara Catella, ex campionessa di basket e premiata nel 1993 come sportiva dell’anno proprio con il Premio Cantello – Abbiamo una realtà associativa molto solida, sono tantissimi i nostri ragazzi che da sempre praticano lo sport e siamo consapevoli dei valori dello sport, che ti salva, ti indirizza, ti forma. Ecco perché pensiamo che Cantello possa davvero diventare un “paese dello sport”».

Anche per questo la nuova edizione del premio è stata preceduta da una serie di iniziative che hanno coinvolto le scuole in incontri con atleti, nello studio di un logo per le magliette da indossare durate gli incontri sportivi con altre scuole e altre proposte che verranno realizzate nel corso del nuovo anno scolastico.

Nell’ambito del nuovo Premio Cantello saranno consegnate anche diverse “borse sportive” offerte dalle associazioni di Cantello, che permetteranno ai ragazzi di frequentare gratuitamente per un anno la propria disciplina sportiva.

Una proposta che unisce valore sportivo ed educativo, e che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Polha Varese e del comitato regionale del Coni, oltre all’appoggio di molti sponsor.

Nel lungo elenco degli sportivi che saranno premiati il 13 settembre tanti personaggi importanti, da Andrea Meneghin a Beppe Marotta, Lucia Bosetti, la Uyba, Ivan Basso, i giornalista Francesco Pierantozzi, la nuotatrice paralimpica Martina Rabbolini e Neto Pereira.

Per motivi legati all’emergenza Covid la manifestazione non potrà essere aperta al pubblico.