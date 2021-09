A Cazzago Brabbia è arrivato il Postmat

A poco a poco tutti i micro paesi del Varesotto avranno il loro piccolo “ufficio mobile” delle Poste. Oggi è toccato a Cazzago Brabbia: in piazza Libertà è stato inaugurato questa mattina, martedì 21 settembre, il nuovo Postamat. Si tratta di uno “sportello” moderno e sicuro, attivo 24 ore su 24, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

All’inaugurazione, oltre al sindaco Emilio Magni erano presenti, il parroco Don Emilio, il luogotente dei carabinieri di Ternate Filippo Nuzzolo, Antonio Ruvo direttore della filiale di Varese di Poste Italiane e Federico Sichel responsabile delle relazioni istituzionali dell’area Nord Ovest di Poste Italiane.

Il postamat di Cazzago Primo ha un layout diverso da quelli posizionati fino ad oggi in Italia

«Cinque anni fa ero preoccupato, ora va tutto meglio – ha detto il sindaco Magni – . È un servizio importante per i cittadini e ringraziamo “Poste” che ha onorato le promesse fatte dopo la chiusure di alcuni uffici e la riduzioni dei servizi. Oggi abbiamo la prova che Poste è vicino ai nostri Comuni».

«È un piacere essere qui – ha detto invece Antonio Ruvo di Poste Italiane – È un modo per rinsaldare il legame con il territorio, oltre ad offrire un servizio importante che col tempo sarà implementato».

Dopo quello di Monvalle, il prossimo Postamat sarà collocato a Porto Valtravaglia.

L’inaugurazione si è chiusa con un aperitivo organizzato dai gestori del Bon, locale di prodotti tipici e locali che aprirà a breve in centro al paese.

