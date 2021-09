Due eventi di fine estate per il canile di Varese

Due eventi speciali di fine estate, per sostenere i cani del canile di Varese. Sabato 11 settembre

Shooting fotografico con la fotografa Chiara Bracale. Scopri tutti i dettagli dell’evento sulla pagina Facebook. Prenotazioni entro venerdì 10 settembre al numero 345.5787300 o inviando un’email a info@legadelcane-va.it.

Domenica 19 settembre appuntamento in canile dalle 15:30 per un pomeriggio in compagnia di super eroi speciali. Umani e 4 zampe sono benvenuti. Scopri tutti i dettagli dell’evento sulla pagina Facebook

E’ gradita la prenotazione inviando una mail a info@legadelcane-va.it

Per coloro che non potranno partecipare a questi eventi, è possibile effettuare una donazione attraverso la campagna su Rete del Dono che sarà attiva fino al giorno 16/9. Aiutali ad arrivare a 5.000 euro.