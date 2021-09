Festa a Luvinate per l’Inner Wheel Club di Varese e Verbano

Serata memorabile nell’affascinante cornice del Golf Club di Luvinate. La Presidente Janet Dionigi PHF e le socie dell’Inner Wheel Club di Varese e Verbano si sono riunite per ricordare 35 anni di storia, festeggiare le Socie Fondatrici Linda Stanchi PHF, Maria Rosa Vedani PHF, Ornella Milani, Silvana Roncari e presentare il service del restauro del dipinto di Balla “Bambina coi fiori”.

Numerosi i presenti, tra cui il sindaco Davide Galimberti, il Vice Prefetto Salvatore Ciarcià, la Presidente del Consiglio Nazionale Ettorina Ottaviani, la Governatrice Maria Megale del Distretto 204, l’International Inner Wheel Board Director Gemma Pirondini, il Direttore dei Musei Civici Daniele Cassinelli e la restauratrice Valeria Villa.

Il Club è stato fondato il 20 Marzo 1986 da Christiane Guerrieri. Attualmente conta ventisette Socie Attive più un Membro Onorario. Nei suoi trentacinque anni il Club si è distinto per significativi interventi in campo umanitario, sociale e culturale.

Fa parte di una delle più grandi organizzazioni femminili di service al mondo presente in 104 Nazioni, con 3979 Club e 108.614 Socie. L’Inner Wheel nacque ufficialmente il 10 gennaio 1924, quando Margarette Golding fondò il primo Club a Manchester, costituto allora dalle mogli dei Rotariani. Attualmente tutte le donne che condividono valori quali la vera amicizia, gli ideali di servizio individuale e la comprensione internazionale possono accedere all’Associazione.

Rappresentanti Inner sono presenti all’ONU e assistono alle sessioni di lavoro delle Commissioni sui grandi temi umanitari (i Diritti Umani, i Diritti dei Bambini, la condizione della Donna, la Famiglia, gli Anziani, le Droghe).

Durante la serata celebrativa il Club ha conferito la qualifica di Socia Benemerita Attiva alle Socie Fondatrici per essersi particolarmente distinte per il loro impegno e spirito collaborativo durante i trentacinque anni di attività nel Club.

Il professor Carlo Brusa e il dottor Alessandro Ambrosoli Presidenti dei Rotary Varese e Varese Verbano, nostri padrini, hanno conferito l’onorificenza della “Paul Harris Fellow” alle due Socie Fondatrici Ornella Milani da parte del Rotary Club Varese e Silvana Roncari da parte del Rotary Club Varese Verbano. Inoltre, il Club ha ricevuto dal Rotary Club Varese Verbano il “Certificato di Apprezzamento della Rotary Foundation”.

Per questa occasione il Club ha sponsorizzato il restauro del dipinto di Giacomo Balla “Bambina coi fiori”. Il dipinto è stato illustrato dal Direttore dei Musei Civici Daniele Cassinelli. È seguito l’interessante intervento della restauratrice Valeria Villa, che, insieme a una sua collaboratrice, ha spiegato in dettaglio le fasi del delicato lavoro che ha permesso di riportare l’opera al suo primitivo splendore.

La serata si è conclusa con un brindisi e l’augurio di continuare questo cammino con l’entusiasmo di sempre.