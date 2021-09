Frank Garrì entra nella segreteria della Cgil

L’assemblea generale della Flai Cgil Varese, Federazione lavoratori Agro Industria di Varese, ha deliberato a grande maggioranza l’ingresso in segreteria di Frank Garrì, da tempo al vertice dell’Ufficio vertenze legali della Camera del Lavoro di Varese. «Porto con me un’esperienza di oltre 20 anni trascorsi all’Ufficio vertenze. Un’esperienza che mi sarà certamente utile in questa nuova attività presso la Flai», ha dichiarato Garrì.

Frank Garrì è nato in Australia e ha 54 anni. Dopo gli studi universitari di giurisprudenza, ha lavorato alla Casa editrice Giuffrè ed è stato delegato sindacale della Rsu della Giuffrè.

Dal 2000 è stato distaccato a tempo pieno presso la Camera del Lavoro di Varese per occuparsi di Nidil e Ufficio Vertenze. Dal 2009 ad oggi è stato responsabile dell’Ufficio vertenze.