“Fratelli d’Italia decisiva per vincere al primo turno”

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, eletto nel collegio del nord-ovest, ha incontrato i candidati di Fratelli d’Italia e il candidato sindaco del centrodestra Andrea Cassani.

«A Gallarate noi di Fratelli d’Italia vogliamo essere decisivi per vincere già al primo turno, riconfermare il buon governo della Giunta Cassani e se possibile fare ancora meglio. I risultati raggiunti sulla sicurezza sono sotto gli occhi di tutti, siamo pronti ad aggiungere altre competenze al servizio della prossima Amministrazione» ha dichiarato Fidanza.

«È con grande piacere che Fratelli d’Italia Gallarate accoglie l’eurodeputato Carlo Fidanza amico e grande militante rappresentante della miglior Destra sociale attivo sempre nel nostro territorio venuto a sostenere la magnifica squadra di Fratelli d’Italia a Gallarate, una presenza importante che aumenta ancor di più la tenacia e l’impegno per una grande vittoria – ha aggiunto Giuseppe Martignoni, capogruppo uscente del partito.

«La presenza di Carlo Fidanza da un valore aggiunto alla campagna elettorale di Gallarate. Abbiamo ribadito che Fratelli d’Italia è presente sul territorio e darà il massimo in questa competizione elettorale. Lavoreremo all’unisono con tutte le altre forze politiche che compongono la coalizione consci dell’importanza del lavoro svolto in questi cinque anni e della volontà di dare il nostro contributo in tutti i settori della prossima Amministrazione Comunale» ha concluso Francesca Caruso, vicesindaco di Gallarate.

In piazza anche diversi candidati della lista di Fratelli d’Italia, che è stata rafforzata anche da altri innesti da gruppi minori della destra, ma anche da ex di Forza Italia, come nel caso di Germano Dall’Igna, consigliere uscente.