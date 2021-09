L’ex sindaco Jenny Santi si ricandida

“Cari Portoceresini,

sarò candidata alle prossime elezioni comunali per recuperare un anno di commissariamento e realizzare nuovi progetti per la cura e la valorizzazione di Porto Ceresio assieme ad una nuova squadra di persone capaci, responsabili e appassionate al proprio paese”.

Jenny Santi ha annunciato così, questa mattina, mercoledì 1° settembre, la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative. Lo ha fatto con un breve video su facebook e su Instagram in cui spiega le ragioni del suo voler tornare in campo, per riprendere un percorso interrotto, con sofferenza, nell’autunno dello scorso anno. Lo farà, dice con una squadra capace di individuare i problemi del comune e con la voglia di volerli risolvere. Una lista che mette al centro le persone, spiega, e che ha già nel simbolo la passione e l’amore per il paese: “Porto nel cuore“.

L’ex sindaco il 3 e il 4 ottobre sfiderà quindi l’ex vicesindaco, dimissionario, Marco Prestafilippo alla testa della lista civica “Porto Ceresio ON”.

Prestafilippo insieme ad altri componenti della maggioranza si era coalizzato con la minoranza facendo decadere il consiglio comunale e causando il commissariamento del Comune, in un momento, spiega Jenny Santi nel video, molto complesso per l’arrivo della seconda ondata pandemica ma anche per i tanti progetti che sono poi rimasti in sospeso. “Ho provato una forte delusione – dice nel video – per una scelta fatta non per il bene del paese e anche per le falsità raccontate per giustificare tale commissariamento”. Ma ora si riparte, spiega l’ex sindaco, con la forza di nuove idee e grazie all’entusiasmo trasmesso dai cittadini che l’hanno spronata a tornare in campo.