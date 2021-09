A Karima l’ultima cittadinanza conferita da Silvio Aimetti come sindaco di Comerio

Silvio Aimetti si prepara a lasciare la guida del Comune di Comerio dopo 10 anni da sindaco. Per ripercorrere il cammino fatto in questa decade sul proprio profilo Facebook posta da qualche giorno ricordi, aneddoti, momenti che hanno segnato un percorso lungo e ricco di soddisfazioni.

Tra gli ultimi post, c’è quello dello scorso 16 settembre, quando il sindaco comeriese ha conferito la nazionalità italiana alla signora Karima, di origine tunisina, l’ultima cittadinanza del suo mandato.

«Nei dieci anni da sindaco sono state circa 100 le persone che sono diventate italiane – racconta Aimetti -. Quando ho iniziato nel 2011, i residenti erano poco meno di 2700, quasi 300 erano stranieri provenienti da 43 nazioni. Nel 2021 i residenti sono diventati circa 2970, gli stranieri sono 434 provenienti da 52 nazioni. Al contrario di quello che qualcuno potrebbe pensare la sicurezza è migliorata, le scuole e gli asili hanno più bambini che li frequentano, in generale il paese è più vivo. Dei 434 stranieri residenti, 6 sono ex richiedenti asilo che hanno ottenuto lo status di rifugiato e sono inclusi nel progetto SAI a cui Comerio partecipa con Besozzo. Questa è la realtà quando si parla di immigrazione. Troppe volte ci facciamo “imbrogliare” da numeri, fatti e circostanze create in modo artificioso e scorretto».