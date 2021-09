La Openjobmetis cerca contro Cremona la prima vittoria in Supercoppa

Il calendario compresso di Supercoppa prosegue con il terzo incontro in una settimana per la Openjobmetis che domenica sera (20,30) sarà di nuovo in campo alla Enerxenia Arena, questa volta contro Cremona. Un match che, ormai, non servirà a guadagnare la qualificazione perché il successo ottenuto venerdì da Sassari, proprio contro la Vanoli, ha permesso al Banco Sardegna di vincere matematicamente il girone e accedere ai quarti di finale dove incontrerà Brindisi.

I sardi hanno quindi confermato il pronostico della vigilia che li voleva vincenti nel raggruppamento dove Varese e Cremona ora si giocano il secondo posto (utile solo alle statistiche). I biancorossi, due sconfitte in due partite, sono però chiamati a un moto d’orgoglio contro la squadra di Galbiati, che ha inflitto loro una dura sconfitta lunedì scorso. Quella di domenica sera è un’occasione da non fallire per vincere almeno una gara ufficiale e dare un po’ di fiducia in più al gruppo di Vertemati.

La Openjobmetis vista con Sassari lascia indubbiamente maggiori speranze, anche se la squadra dovrà ancora fare a meno del play titolare Trey Kell. Giocherà invece Gentile, squalificato dopo la scaramuccia con Mekowulu ma in campo perché la giornata di stop è in automatico commutata in ammenda. Un bel modo per fare cassa, visto che tra Varese e Sassari la FIP ha aggiunto 6mila euro al conto corrente. Oltre che su Gentile, gli occhi dei tifosi biancorossi saranno puntati su Elijah Wilson, l’uomo più in difficoltà nella Openjobmetis di questo inizio stagione (appena 2 su 12 nel tiro da 3). In recupero sia De Nicolao sia Sorokas, con qualche problema fisico da qualche giorno che è in via di risoluzione.

Per Wilson ci sarà un ostacolo in più, la guardia Malcolm Miller, ex Toronto Raptors (con cui ha vinto la NBA), assente all’andata. Venerdì con Sassari, l’esterno americano si è presentato con 14 punti in 16′ di gioco. Wilson dovrà alzare il volume del suo gioco su ambo i lati del campo, anche se è mancato soprattutto in attacco. Detto di Miller, Cremona dovrebbe essere ancora senza il pivot McNeace e dell’altro esterno Harris, anch’egli arrivato in Lombardia dopo aver giocato ai Raptors. In sua attesa però, Galbiati ha avuto la prima prestazione super del baby talento Matteo Spagnolo, a segno con 23 punti e 4 assist al PalaSerradimigni.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il nostro liveblog attivo fin da sabato, con notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico prepartita. Per interagire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.