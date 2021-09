L’assegno di “Orgoglio” alla Pallacanestro Varese

Uno dei primi atti di Luis Scola da amministratore delegato della Pallacanestro Varese si è compiuto questa mattina – venerdì 24 settembre – nella sede di Openjobmetis a Gallarate. Il dirigente argentino, accompagnato dal gm biancorosso Andrea Conti, ha ricevuto dalle mani di Rosario Rasizza l’assegno con il primo contributo stagionale da 100mila euro versato da Orgoglio Varese nelle casse del club cestistico.

Orgoglio Varese è il gruppo di imprenditori, nato per iniziativa dello stesso Rasizza (ad di Openjobmetis spa) per sostenere lo sport della provincia: Pallacanestro Varese è il principale club finanziato dal pool di aziende che, però, in questi due anni hanno aiutato una dozzina di realtà attive in varie discipline. Nell’articolo sottostante un riassunto di questa attività.