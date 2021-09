Lite tra condomini di sabato sera a Desio: donna accoltellata al collo

Nella serata di sabato i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato un 55enne del luogo per tentato omicidio. I militari sono intervenuti ieri sera alle 21.45 in un condominio del centro brianzolo, dove si era appena verificata una lite tra condomini terminata con l’accoltellamento di una donna che, nel tentativo di dividere il proprio marito dal rivale, è stata attinta da quest’ultimo da un fendente al collo.

Parte della scena è stata ricostruita tramite i filmati di videosorveglianza dell’immobile. Intorno alle 21.30, i due coniugi erano scesi nell’androne di ingresso dello stabile, dopo che il loro citofono di casa continuava a squillare con insistenza. Raggiunto il piano terra i due trovavano un altro condomino, 55enne del luogo con il quale già in passato vi erano stati dei dissidi.

Inizia un alterco dove il marito della donna colpisce con uno schiaffo l’uomo, e quest’ultimo in risposta estrae da una borsa a tracolla, un coltello da cucina con una lama di oltre 20 cm di lunghezza. La donna che assiste alla scena, tenta di dividere i due, ma il 55enne scaglia comunque un fendente che la colpisce al collo, sfiorando anche il braccio del marito. Dopo un ulteriore tentativo di aggressione, il 55enne ripone il coltello nella borsa e sale nel proprio appartamento al secondo piano. Sul posto convergono altri inquilini del palazzo allertati dalle grida, e danno l’immediato allarme al 118 e ai Carabinieri, intervenuti dopo pochi minuti.

L’uomo, dopo un tentativo di barricarsi in casa lanciando vari oggetti dalla finestra, è stato raggiunto dai militari che hanno fatto ingresso nell’appartamento, bloccandolo definitivamente. All’interno dell’abitazione è stato anche ritrovato e sequestrato un coltello da cucina del tutto compatibile a quello impugnato dall’uomo durante l’aggressione.

Lo stesso è stato così dichiarato in arresto per tentato omicidio e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Monza, condotto in carcere in attesa di essere interrogato. La donna invece è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Gerardo di Monza per la ferita lacero-contusa riportata al collo. Si trova ora in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita.