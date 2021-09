Longobardi e il progetto-quartieri: “Ogni settimana un rione diventerà centro della città

Un tour in dieci tappe, per valorizzare i rioni di Gallarate: è la proposta lanciata da Rocco Longobardi. L’ex consigliere Gallarate 9.9, ora candidato nelle file di Forza Italia, ha il progetto già nel cassetto, da concretizzare: «Durerà dieci settimane: ogni settimana si metterà in evidenza un rione».

Longobardi pensa a un vero e proprio tour che renda protagonista, settimana dopo settimana, un “pezzo” diverso di Gallarate: «Ogni settimana un rione diventerà centro della città. Con l’attenzione rivolta alle attività produttive ma anche ai giovani, anziani, bambini», puntando sulla condivisione e il divertimento.

Il progetto porterebbe a creare attenzione alle diverse parti della città «quasi per un quarto dell’anno, visto che dieci settimane significa un tour di due mesi e mezzo».

Tutto è riassunto nello slogan “Centro + Rioni = Gallarate”. «La cabina di regia sarà l’amministrazione che saprà coinvolgere svariate associazioni della città. Tutto questo per riscoprire la convivialità in modo divertente e che possa permettere a molte persone di passare del tempo lontano dai dispositivi elettronici e creando comunità».

Ovviamente Longobardi porta la proposta all’interno della coalizione che sostiene, quella di centrodestra per Andrea Cassani, con cui si è schierato nell’arco dell’ultimo anno, volendo portare il suo contributo soprattutto sul versante del commercio (oggi Longobardi è uomo di punta nella lista di Forza Italia).

Oltre alla proposta del “tour dei quartieri”, Longobardi sostiene le altre proposte sul commercio: una «piattaforma Ecommerce per tutti i commercianti di Gallarate, comprese le attività sportive e associazioni varie, consegne a domicilio», il marketing di promozione della città, una guida e delle mappe sulle attività di ristorazione gallaratesi, la realizzazione del libro “100 cose da fare a Gallarate almeno una volta nella vita”, l’idea di eventi tematici semipermanenti, una Fidelity Card cittadina. Il tutto dentro ad Piano del Commercio e del Piccolo Artigianato Urbano.