Fratelli d’Italia annuncia il suo nuovo circolo di Vergiate

A Vergiate nasce un nuovo circolo territoriale di Fratelli d’Italia. Ad annunciarne la costituzione e la ratifica è il coordinatore provinciale di Fdi Andrea Pellicini lunedì 6 settembre.

Presidente del Circolo sarà Mauro Binnella, già militante e dirigente vergiatese di Alleanza Nazionale. Tra i fondatori del circolo vi è anche Giuseppe Raffa, storico rappresentante della destra in provincia di Varese.

«Con il circolo di Vergiate – dichiara Pellicini – sono ventidue i circoli territoriali della provincia di Varese, a dimostrazione della costante crescita del partito, non solo a livello nazionale. Quest’anno si vota a Vergiate e il nuovo circolo sarà chiamato a supportare la candidatura a sindaco di Marta Birigozzi, iscritta a Fdi e a guida di una lista del centrodestra unito. Queste elezioni sono molto importanti per la città di Vergiate, ma rappresentano anche un momento fondamentale per strutturare e rafforzare il nostro movimento a livello locale».