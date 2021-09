In piazza Guenzati a Gallarate un concerto per Sonia Serati sindaco

Un sabato pomeriggio di campagna elettorale in musica: PiùGallarate organizza per sabato 25 settembre un concerto live in centro pedonale, in piazzetta Guenzati, a sostegno della candidata sindaca Sonia Serati.

“Vogliamo che la Gallarate dei prossimi cinque anni organizzi +eventi tra le piazze della città, supportando così i musicisti e i commercianti” è il messaggio con cui è stato lanciato il live della band “Neve”: evento elettorale sì, ma anche iniziativa che anticipa l’attenzione al tema degli eventi (per non parlare della musica dal vivo, messa in grossa crisi dal Covid).

L’evento si terrà tra le 17.30 e le 19, “nel rispetto del distanziamento sociale”

PiùGallarate aggiunge anche una nota sarcastica: “Vista la location, per posto a sedere è consigliato chiedere info al sindaco uscente”. Riferimento alle panchine rimosse da piazzetta Guenzati l’inverno scorso, per togliere un luogo di ritrovo ad un gruppo di persone problematiche (che a Gallarate viene chiamato, semplificando al massimo, “la banda del Tavernello”).

L’idea del concerto sottolinea un tema specifico del programma, ma PiùGallarate sta illustrando anche con video e post grafici sui social le proprie proposte. Tra queste – ad esempio – anche l’idea di un percorso dedicato al Liberty (numerose le ville in stile floreale) e all’opera di Arrigo Boito in città (autore dell’ospedale vecchio, della cappella Ponti al cimitero, della facciata della basilica).