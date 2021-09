Nuovo spargisale a Brezzo di Bedero

È stato effettuato l’acquisto per la sostituzione dell’autocarro in dotazione all operaio comunale comprensivo di sistema spargisale per il comune di Brezzo di Bedero.

Costo: 74.000 euro di cui 30.000 finanziati da Regione Lombardia.

L’iniziativa resa possibile grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale di reperire fondi tramite la partecipazione a bandi pubblici.

Il costante lavoro dell’Ufficio Tecnico e dei responsabili di Servizio ha reso possibile l’assegnazione di importanti contributi.