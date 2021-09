VelaGranda torna in acqua, da Masnago al Verbano

È un momento di grandi ripartenze per le asd Uisp Varese. Con il procedere delle vaccinazioni, l’entrata in vigore di regole più precise e la necessità sempre più pressanti di trovare nuovi modi per riprendere le “vecchie” abitudini, le passioni ritrovano spazio, e anche un’asd come VelaGranda può nuovamente mollare gli ormeggi, festeggiando con tutti i soci l’inizio dell’anno sportivo 2021-2022, facendosi così uno splendido regalo che commemora il settimo anniversario di inizio attività.

Niente è lasciato al caso, e le norme di sicurezza saranno tra le più rigide del comitato: per fare attività, infatti, l’asd chiede ai propri soci di esibire il Green Pass sia per attività al chiuso che all’aperto in barca, a maggior garanzia della sicurezza di tutti. La sede storica di via Amendola 11 a Masnago ha riaperto i battenti lo scorso sabato 18 settembre, con una bellissima festa a cui hanno partecipato tutti i soci: «Una festa da veri velisti – ha commentato ironicamente il presidente Pierluigi Mascetti – siamo riusciti a sfruttare l’unica finestra di bel tempo della giornata». Un momento di sole nel cielo e non solo, visto che è stato un momento emozionante, dove rivedere soci che ormai sono soprattutto amici, come sottolinea Mascetti: «Noi, innanzitutto, siamo una grande e bella famiglia allargata che fin dalla nascita segue i valori della UISP sport per tutti».

La festa di riapertura è stata anche l’occasione per distribuire gli attestati di partecipazione ai corsi di vela che si erano tenuti prima della pandemia, con la partecipazione del coordinatore delle attività UISP Vela Danilo Ragni e la presenza, in rappresentanza del Comitato Territoriale UISP di Varese, della volontaria Sara Giusti. Finalmente, i nuovi velisti potranno mettere alla prova insieme agli altri quanto imparato, rinfrescare le nozioni “sul campo” e dedicarsi ad uno sport affascinante e antico, che sui nostri laghi non ha niente da invidiare ad altre location.

«Ora che abbiamo mollato gli ormeggi la navigazione prosegue sempre con la massima sicurezza!» conclude Mascetti. Le attività ripartono davvero, con navigazioni non competitive e corsi aperti a tutti, senza dimenticare le attività che coinvolgono anche altri valori Uisp: fu VelaGranda, infatti, a portare avanti nel 2019 la “Velagranda Plastic Free”, navigazione con aperitivo rigorosamente libero dalla plastica direttamente sotto la spettacolare parete di roccia che ospita il monastero di Santa Caterina del Sasso.

Altre iniziative sono in via di progettazione, ma sono aperte anche le iscrizioni ai corsi di vela sul Lago Maggiore. Per maggiori informazioni contattare info@velagranda.it o 392.6512288, visitare il sito www.velagranda.it. La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21, per augurare “buon vento” a tutte e tutti gli appassionati di navigazione. E di sport per tutti.