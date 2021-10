Anche Varese nella lista nera di Facebook

Nei giorni scorsi The Intercept ha pubblicato la lista nera di Facebook, ovvero un elenco di oltre 4mila “persone o organizzazioni pericolose” usata internamente per moderare contenuti.

“Nonostante le affermazioni di Facebook secondo cui la divulgazione dell’elenco metterebbe in pericolo i suoi dipendenti, il consiglio di sorveglianza selezionato dall’azienda ha raccomandato formalmente di pubblicarlo tutto in più occasioni , fino ad agosto, perché le informazioni sono nell’interesse pubblico”.

In quell’elenco compaiono anche realtà del mondo varesino legate alla destra eversiva e neonazista come Do.ra, Ultras Sette Laghi e Varese Skinheads.

“L’elenco, – come riporta The Intercept – fondamento della politica di Facebook per gli individui e le organizzazioni pericolose, è per molti versi ciò che l’azienda ha descritto in passato: una raccolta di gruppi e leader che hanno minacciato o sono coinvolti in spargimenti di sangue. La lista è suddivisa nelle categorie Hate, Crime, Terrorism, Militarized Social Movements e Violent Non-State Actors. Queste categorie sono state organizzate in un sistema di tre livelli in base alle regole lanciate da Facebook alla fine di giugno, con ogni livello corrispondente a restrizioni vocali di varia gravità”.

Su questa notizia ha lavorato Carola Frediani che nella sua newsletter settimanale Guerra di rete, ha riportato alcuni dati sulla questione. “Nella categoria Gruppi d’odio ci sono per l’Italia Blocco studentesco, Comunità militante dei Dodici Raggi, Casa Pound Italia, Forza nuova, Generazione identitaria, Lealtà azione, MAB Manipolo d’Avanguardia Bergamo, Partito nazionale Fascista, Repubblica sociale italiana, Rivolta nazionale, Skinhouse Milano, Ultras Sette Laghi, Varese Skinheads, Veneto Fronte Skinheads”.