Due ciclisti investiti in due ore a Gallarate

Secondo incidente in mattinata (lunedì) a Gallarate che vede coinvolto un ciclista. Il primo era accaduto attorno alle 7,30 in via Angelo Pegoraro ed era rimasta coinvolta una donna di 33 anni. Questa volta lo scontro si è verificato all’altezza della rotonda di via Magenta e a finire in ospedale, in codice giallo, è stata una donna di 38 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza.