Eccellenze alla Scuola Bilingue Piccola England

A Varese la realtà della Scuola Bilingue Piccola England, sita in via Stadio 38, sta crescendo e rinnovando il progetto educativo didattico.

Attiva dal 2009, la Scuola resta ancora l’unica scuola bilingue presente nel territorio varesino, con numeri in crescita anno dopo anno, un ciclo di Scuola Primaria che quest’anno completa il suo corso con la quinta classe e un nuovo obiettivo di espansione: l’apertura del Progetto Medie Bilingue.

L’offerta didattica parte dal Micronido, con l’accoglienza di lattanti a partire dai 5 mesi.

Segue la sezione Primavera, per bambini di 2, 3 anni, la Scuola dell’Infanzia sviluppata su 2 classi tendenzialmente omogenee per età. In ogni sezione sono presenti insegnanti madrelingua inglese, bilingue, o perfettamente a conoscenza della lingua inglese. Essa, infatti, è una lingua veicolare nell’intero percorso scolastico.

Sono 45 i bambini che frequentano le diverse sezioni, distribuiti in classi non numerose per consentire un lavoro qualitativo e approfondito sia dal punto di vista linguistico sia educativo pedagogico.

La Scuola Primaria conta 60 bambini distribuiti su 5 classi, con numeri non superiori a 16 bambini per classe. Nel ciclo di studi più del 50% delle ore di lezione viene svolto in lingua inglese a fronte del 6% erogato nelle altre scuole di pari ordine e grado.

Accanto alle ore di lezione frontali in lingua, i Teachers interagiscono con gli studenti in ogni momento di incontro, scambio, saluto. E’ attivo, inoltre, un servizio mensa gestito completamente in lingua inglese. Essa, dunque, è parte del quotidiano di ogni bambino, da quando entra a scuola a quando ne esce.

Il curricula verticale per la Scuola Primaria prevede una suddivisione tra biennio e triennio. Le prime classi sono un terreno di conoscenza e di esplorazione della lingua madre e della seconda lingua veicolata. Il triennio consente di approfondire aspetti di grammatica, “British culture”, geografia e storia dei paesi anglofoni.

Alla fine del percorso è possibile ottenere una certificazione “A2 Flyers”, richiesta per un eventuale passaggio a scuole internazionali.

Il curricula orizzontale della scuola prevede un costante scambio culturale e sociale con luoghi e istituzioni presenti sul territorio circostante che collaborano con la realtà scolastica: un connubio tra territorio varesino e internazionalità, degno di un progetto all’avanguardia, unico nel suo genere.

La giornata a Piccola England prosegue con attività extrascolastiche innovative e di prestigio. Due neonate eccellenze, in costante crescita, offrono proposte accessibili anche all’utenza esterna.

“English Hub” è un laboratorio esperienziale di avvicinamento e approfondimento alla lingua inglese, da 0 a 99 anni. Le proposte prevedono corsi di arte, corsi di cucina, lingua lab, corsi tailor-made, yoga, pilates, tai chi, celebrazione di feste e ricorrenze internazionali, movie club, book club e molto altro.

Nello stesso edificio risuonano le note delle classi di strumento della Scuola di Musica “Il Circolo delle Quinte”, una realtà che, insediata tra le mura di una Scuola Primaria, offre la possibilità a tutti i bambini che lo desiderano di approfondire, attraverso lezioni individuali con maestri diplomati e con musicisti attivi nelle più grandi orchestre del territorio, la conoscenza e lo studio di strumenti musicali. Anche questo progetto si rivolge ad un pubblico internazionale, offrendo, su richiesta, lezioni in lingua inglese.