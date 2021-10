Guasto a Induno, ritardi ai treni da Varese per Porto Ceresio e la Svizzera

Un guasto agli impianti alla stazione di Induno Olona sta causando ritardi e cancellazioni sulla linea da Varese verso Porto Ceresio e la Svizzera.

Trenord comunica ritardi “fino a 30 minuti e variazioni di percorso dei treni” sulle linee per Porto Ceresio, per Como via Mendrisio e per Bellinzona.

Sempre Trenord comunica che “è in corso l’intervento dei tecnici”.