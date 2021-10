Inaugurata la mostra di Oktberfoto

È stata inaugurata la mostra “Guardando l’universo” del Gruppo Astrofotografico Varese” in sala Acli di Via Speri della Chiesa Jemoli. L’esposizione sarà aperta fino al 31 ottobre il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 18. In sala è possibile vedere anche riproduzione in scala 1:1 di un quadrante usato in astronomia nel XVI secolo per indicare la posizione degli astri. Un telescopio acromatico 80/1200mm. su montatura altazimutale dell’anno 1960 e un modellino in 3D di un cratere lunare.