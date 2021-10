Riqualificare il cortile della primaria Morandi per i bambini

Che il cortile della scuola possa diventare uno spazio interamente dedicato ai bambini e al loro apprendimento. Questo l’auspicio che i rappresentanti dell’Associazione genitori della primaria statale Morandi della Brunella (IC Varese 5 Dante), hanno condiviso nelle scorse settimane con il sindaco Davide Galimberti e gli assessori Rossella Dimaggio (Servizi educativi), Andrea Civati (lavori pubblici) e Cristina Buzzetti (bilancio).

Su richiesta dell’associazione genitori i rappresentanti della Giunta comunale sono stati protagonisti nei giorni scorsi di un sopralluogo nel cortile della scuola, utilizzato in parte come parcheggio per docenti e personale e con alcuni problemi di fruibilità, soprattutto in caso di pioggia.

“L’Amministrazione si è impegnata a prendere provvedimenti e a sistemare il nostro cortile – scrivono i genitori sulla loro pagina Facebook – e noi non vediamo l’ora di vederlo finalmente sistemato”.