Chi sarà il sindaco di Varese? Così potrete seguire i risultati del ballottaggio

Hanno girato ogni quartiere della città, si sono confrontati, scontrati, hanno fatto promesse, raccolto critiche e consigli. Ora per Davide Galimberti e per Matteo Bianchi ma, soprattutto, per la città è arrivato il momento di conoscere chi sarà il nuovo sindaco di Varese.

Lunedì 18 ottobre alle 15 verranno chiusi i seggi e saranno aperte le urne per la conta ufficiale dei voti. Una conta più semplice di quella di due settimane fa, con solo due possibili scelte da scrutinare e che già a metà pomeriggio potrebbe dare un’indicazione sul risultato finale di questa sfida elettorale cominciata, di fatto, più di un anno fa.

Varesenews metterà in campo diverse iniziative per seguire lo spoglio fin dai primi istanti con anticipazioni e tendenze ancora prima dei primi dati ufficiali. Ci saranno inviati ai seggi, nelle sedi elettorali dei partiti, a Palazzo Estense e nei luoghi nevralgici della città.

La redazione lavorerà a tre diverse dirette: uno streaming su YouTube e Facebook che accompagnerà tutto il pomeriggio con informazioni, analisi e interviste; una diretta testuale con le news e le foto dei momenti più importanti dello spoglio. Ci sarà, infine, una diretta data driven tutta basata sul flusso di dati in arrivo dai seggi che, attraverso dei grafici, renderà di facile comprensione l’andamento della conta dei voti da ogni seggio.

L’appuntamento è fissato per le 14.45 di lunedì 18 ottobre.